夢見4隻蝴蝶、超威連中4張！夫妻幸運刮出百萬獎

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。這次刮中百萬的是一對40多歲的夫妻，其中太太來到投注站說「我昨晚夢到4隻蝴蝶在天上飛舞，剛進門也看到一隻蝴蝶，難道是好運到來？」語畢便買了4張「2000萬超級紅包」，誰知道一連中了4張，第4張還刮出100萬元！
記者許家禎/台北報導
2022-02-05 11:13:38
根據新北市蘆洲區民族路上的「富力發彩券行」店家描述，刮出百萬獎的是一對40多歲的夫妻，當天一進店太太就說：「我昨晚夢到4隻蝴蝶在天上飛舞，剛進門時看見你們的輕鋼架上也停了一隻蝴蝶，難道是好運的徵兆？」
彩券行朱小姐也說：「昨晚我也夢到一尾七彩蛇在腳下不停的轉圈。」聽完後太太就買了4張「2,000萬超級紅包」第一張刮中1萬元、第二、三張都刮中5千元，第4張刮出100萬，太太開心說：「4隻蝴蝶就是4張刮刮樂，七彩蛇轉很多圈就是投注站開出大獎，看來夢裡的徵兆都是會實現的！」
台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月3日，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、160個100萬元。