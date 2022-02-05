緬甸軍政變滿週年　對翁山蘇姬提最新指控

《四方報》報導，緬甸軍政府發動政變迄今已一年，該政府在3日對遭罷黜的前領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)提出最重大的貪污指控，這是緬甸軍方對這位諾貝爾和平獎得主一系列起訴的最新一項，加上這項，翁山蘇姬將面臨最高超過150年的徒刑。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-05 11:26:41
緬甸軍政府發表聲明指出，警方已對翁山蘇姬提出進一步的貪污指控，她涉嫌接受55萬美元（約等同於新台幣1,650萬元）的捐贈，款項進入以她母親為名的慈善基金會，每個貪污罪名最高將面臨15年的徒刑。此案的另一名被告是翁山蘇姬的顧問、澳洲學者杜內爾(Sean Turnell)，他是政變後第一位被捕的外國人士。另外，緬甸軍政府強調將在2月中旬開始對翁山蘇姬進行審判，罪名是在2020年大選時，干預選舉委員會。
今年76歲的翁山蘇姬，在去年2月1日的軍事政變中遭拘捕。這次政變引爆了大規模示威抗議，卻遭到血腥鎮壓。根據《緬甸援助政治犯協會》（AAPP）的統計，截至2月3日，軍方在政變以來已殺害1,513人，拘留8,948人，實際數目可能更高。此前，翁山蘇姬已經因煽動反對軍方、違反COVID-19防疫規定和電信法，被判處6年徒刑。翁山蘇姬目前仍處於在家軟禁，反對其它指控罪名。
一開始，緬甸軍方以2020年11月大選舞弊為由，在2021年2月1日發動政變，拘捕了翁山蘇姬以及她領導的全國民主聯盟（National League for Democracy，NLD）成員。在大選中，全國民主聯盟獲得壓倒性勝利，選舉觀察組織也表示，投票反映了緬甸人民的意願。由於政變的緣故，緬甸如今如同國際上的孤兒，雖然被大部分國家孤立，但軍政府仍持鐵腕手段，殺害與拘留行動依然持續。