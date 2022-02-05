中俄聯合聲明稱台灣屬於中國 外交部：貶損主權嚴厲譴責
中國與俄羅斯昨日發布聯合聲明，俄羅斯重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，外交部今 (5)日表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-05 12:12:29
外交部發布新聞稿表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實。
外交部強調，中國政府無權在國際上代表台灣，更不應將其虛構的「一個中國原則」，強迫其他國家、國際組織及國際企業做出違背意願與事實的不實論述。中國政府持續在國際社會妄稱「台灣屬於中華人民共和國」的做法，與其慣於製造錯假訊息的低劣手法如出一轍，不僅徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡，更讓世界各國認清中國共產黨政權侵略擴張、破壞和平的猙獰面目。
外交部也指出，值此全球關注冬季奧運賽事、紛紛為各國運動員加油喝彩、也關注中國人權劣行之際，中國政府藉與俄羅斯高峰會操弄威權主義擴張，有辱奧林匹克五環（The Olympic Rings）所揭櫫的和平精神，這將遭台灣人民唾棄，也會被民主國家感到不齒。