印尼女因愛情自首！曾偽造年齡來台打工

《四方報》報導，來自印尼的嚴麗慧在17歲時，為了分擔家計託仲介偽造年齡來台工作，卻和雇主的姪子墜入愛河，為了結婚，她自首偽造文書，並面對刑責。如今終能以真實身分展開新生活，並分享自己的經驗給同鄉和民眾。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-05 13:56:43
嚴麗慧在12年前在還沒拿到高中畢業證書時，就為了分擔家中財務困境委託當地仲介，將護照年齡竄改成21歲順利來台擔任看護，並在田寮的雇主家中照顧一名阿嬤。不料她來台後，結識自產自銷蜜棗的雇主姪子嚴姓男子，兩人進而相戀。後來她先向大家坦誠謊報年齡並取得諒解，兩人也先一同回印尼成婚，接受當地法律制裁，但卻在辦理來台手續時，因曾涉偽造文書遭管制入台，嚴麗慧丈夫為讓已懷孕愛妻儘速來台團圓，來回兩國奔波，並陪伴她在印尼產女。直到移民署高市第一及第二服務站提供許多刑責及管制解除法令適用相關諮詢，一家人才得以解除管制在台團圓。
歷經風風雨雨和緩起訴處分，現年29歲的她終於能展開新生活，如今從事工廠紙漿作業員。在假日時她參加各項公益活動，並在新住民市集擺攤分享推廣家鄉印尼美食，對於許多新住民協會、團體的公共事務竭力付出。
為了感謝移民署的協助，嚴麗慧在高雄市專勤隊擔任通譯，透過家鄉的語言與在台生活經驗，協助專勤隊幹員與印尼人士溝通。未來將用心回饋社會，並投入更多心力到家庭。