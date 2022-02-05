北市疫情趨緩暫不延後開學！黃珊珊：小學老師造冊打疫苗
新冠肺炎本土疫情持續延燒，高雄與桃園等地仍有多條Omicron傳播鏈持續蔓延，昨日國內新增25例確診，創春節連假新高。外界開始關注寒假即將結束，是否會延後開學？台北市副市長黃珊珊今（5）日表示，北市目前疫情平穩，不會延後開學，但因應疫情狀況會隨時因應，例如造冊讓小學老師打疫苗。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-05 13:03:31｜2022-02-05 13:04:45
有鑑於去（2021）年薪冠肺炎疫情嚴峻時期，全國中小學暑假曾延後開學，黃珊珊今日上午出席台北市光華商場新春開市活動時表示，媒體詢問北市是否可能會延後開學？以及開學前是否有做防疫準備？黃珊珊答覆表示，北市目前疫情平穩，不會延後開學，但是仍有在做相關準備，包括小學老師造冊打疫苗等，也會隨時觀察疫情狀況，發生狀況時隨時準備因應。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，目前正在極力控制疫情，因此完全沒有延後開學的計劃。
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