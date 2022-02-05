駐美代表處返華府　黃裕鈞啟程返台：美方對國民黨有期待

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黃裕鈞表示，拜會美國的老朋友、新朋友，美方有不少人認為這幾年中美關係惡化，習近平領導下的中國大陸，未來在國際上可能越來越戰狼，大家希望有所調整，因而對國民黨有所期待。國民黨作為歷史上反共、守護自由中國的政黨，能以多元多維的角度，堅定地守護台灣，並解決歧見、紛爭，降低衝突發生的機率，對亞太地區的和平穩定繁榮及民主化中國，實有積極正面的作用；國民黨對於堅守中華民國，又可處理好兩岸及深化對美關係，有很大信心，這是大家所樂見的。
黃裕鈞說，台灣與美國的友誼，堅固且歷史悠久，雙方共享民主、自由、平權、多元等普世價值及生活方式，是國民黨一貫的主張及立場，一旦重新執政，將以具體行動，和美國攜手維護共同價值及利益，包括加強與美國、日本及東南亞國協間的聯繫與合作，落實美國「印太戰略」。
黃裕鈞指出，這次重回華府布局，就是要改變現今美方還有台灣選民對國民黨「傾中、輕美」的印象，並在確保「國家安全、台海和平、區域穩定」前提下，充分讓華府了解兩岸關係的發展進程與方向，加強兩岸政策的穩定性、延續性及可預測性。對外關係非一蹴可及，檯面上看似響亮的風聲或行徑，難以體現實情，外交得步步為營，一點一滴長期耕耘，路遙知馬力。
黃裕鈞說，這段期間充滿挑戰，但達成預定的目標，非常感謝華府僑界及黨分部的大力支持，劉耀聰、王燕怡、何淑妙、趙惠普、巫和怡、鄭文彬、汪良元、白越珠、林遠、張春燕及袁健生大使等貴人，無論是經驗分享、「最強地陪」協助生活安頓，到辦公室尋址、設計建議，以及擴充政界人脈，體驗出門在外靠朋友的意義，僑胞盡心為國服務的精神，十分令人感佩。
黃裕鈞表示，這次回台他將向黨中央報告赴美兩個月來的工作成果，並且傳達華府對國民黨的期盼。過去這段期間的籌備工作，讓我看見了希望，也更加深刻體認到國民黨對美工作的重要性。
黃裕鈞說，在台美關係最前線，從日常頻繁的實務交流中，他和青年團隊努力為將來的對美工作紮下根基。國民黨駐美代表處籌備階段告一段落，很開心即將回到台灣，也對華府這幾年市容的改變感到讚嘆，他知道這不是結束，他與青年團隊已擬好下一步規劃，為改革國民黨、服務台灣，繼續努力奮鬥，爭取台灣利益打開新的格局。