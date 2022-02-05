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美眾議院推動正名台灣代表處　外交部：感謝支持

▲美國眾議院表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。（圖／駐美代表處臉書粉絲專頁）
▲美國眾議院表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。（圖／駐美代表處臉書粉絲專頁）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-05 14:00:00

美國眾議院當地時間4日表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。外交部今（5）日表示，感謝美方長期支持，繼續深化美台關係。

外交部發言人歐江安表示，美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過由眾議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）所提出的「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案」，簡稱「美國競爭法案」（America COMPETES Act）。

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外交部指出，該法案旨在推動高科技研究及製造，強化美國對中國的競爭力，同時強調要進一步強化台美夥伴關係，因此也納入了先前由不同議員所提出的多項友我法案，包括強化台美官員交流互動的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）:要求將我國駐美國代表處名稱更改為「台灣代表處」的「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）；支持台灣國際參與、擴大台美經貿關係及強化台灣對外嚇阻的「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）；以及進一步強化《台北法》（TAIPEI Act）的「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）等。

外交部感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，展現對台灣的強勁支持。外交部也將持續關注該法案的後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美緊密夥伴關係。

民進黨立委、立院外交國防委員會總召趙天麟表示，美眾議院通過美國競爭法，呼籲正名「台灣代表處」，這是初五開工日的振奮消息。民進黨立委王定宇則表示，感謝美國國會長期對台灣的支持與協助，但關鍵點仍在美國的行政部門，必須等待美國國務院、行政部門的批准或執行。

美國聯邦參議院已於去年率先通過「美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act）法案，內容包括注資半導體產業520億美元、授權1900億美元來強化美國技術與研發，以和中國競爭抗衡。而眾議院通過版本為撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資半導體生產等；授權450億美元改善美國供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造。

由於參眾兩院版本不同，兩院必須透過協商尋求共識並重新表決通過，再將法案送交白宮由拜登總統簽署後生效。


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