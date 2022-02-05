美眾議院推動正名台灣代表處　外交部：感謝支持

外交部發言人歐江安表示，美國聯邦眾議院於美東時間4日審議通過由眾議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）所提出的「2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法案」，簡稱「美國競爭法案」（America COMPETES Act）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部感謝美國國會長期以來不斷透過立法等各項具體作為，積極推動深化台美關係，展現對台灣的強勁支持。外交部也將持續關注該法案的後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續深化台美緊密夥伴關係。
民進黨立委、立院外交國防委員會總召趙天麟表示，美眾議院通過美國競爭法，呼籲正名「台灣代表處」，這是初五開工日的振奮消息。民進黨立委王定宇則表示，感謝美國國會長期對台灣的支持與協助，但關鍵點仍在美國的行政部門，必須等待美國國務院、行政部門的批准或執行。
美國聯邦參議院已於去年率先通過「美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act）法案，內容包括注資半導體產業520億美元、授權1900億美元來強化美國技術與研發，以和中國競爭抗衡。而眾議院通過版本為撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資半導體生產等；授權450億美元改善美國供應鏈、加強製造業、防止關鍵物品短缺並確保更多此類產品在美國製造。
由於參眾兩院版本不同，兩院必須透過協商尋求共識並重新表決通過，再將法案送交白宮由拜登總統簽署後生效。