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法國海域驚見10萬死魚！遭疑惡意丟棄　船東駁：漁網破了

▲法國比斯開灣近日有環保組織發現，疑似有漁船非法丟棄大量死魚。（圖／翻攝自Sea Shepherd推特）
▲法國比斯開灣近日有環保組織發現，疑似有漁船非法丟棄大量死魚。（圖／翻攝自Sea Shepherd推特）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-05 13:39:05

法國大西洋沿岸，近日有環保組織發現，海面上漂浮著大量死魚，密密麻麻的景象，看上去十分嚇人。涉事船隻聲稱，是因漁網破裂才導致事件發生，卻遭環保組織打臉，認為根本就是以非法手段，丟棄超過10萬條過剩的魚。

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綜合《路透社》等外媒報導，事件發生在本月3日的比斯開灣（Bay of Biscay），環保團體「海洋守護者」（Sea Shephard）指控，目擊全球第2大漁船馬吉瑞斯號（FV Margiris），丟出10萬條死掉的藍鱈，大片魚屍就海面上漂浮，面積估計達3000平方公尺。

代表馬吉瑞斯號的拖網漁船公會組織PFA表示，事件起因是漁網破裂，強調此次漁獲洩漏是「非常罕見的事件」。然而，「海洋守護者」駁斥道，不認為這只是起偶發事件，而是漁船為了免去折返捕獲地點放生的麻煩，才試圖以這種手段棄置不需要、不打算加工再製的魚，因為此方式在歐盟的捕魚規則中是被禁止的。

法國海事部長吉拉爾登（Annick Girardin）聲稱，大片死魚的影像「令人震驚」，並已要求國家漁業監督機構對這起事故展開調查。

報導並引述海洋守護者協會負責人艾塞姆拉利（Lamya Essemlali）表示，馬吉瑞斯號先前就已被禁止進入澳洲水域，近來經常在大西洋比斯開灣捕魚，希望民眾能重視這類漁船非法棄置漁獲的問題，以免對海洋生態造成負面影響。

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