韓國人超火！冬奧開幕 竟列穿韓服者為「中國少數民族」
北京冬季奧運已於昨天（4日）舉辦開幕式，但因過程出現女子身穿韓服、傳遞五星旗畫面，引發許多韓國民眾不滿，紛紛要求政府出面抗議，並指控中國此舉明顯是侵占他國文化。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-05 14:24:26
綜合《韓聯社》等媒體報導，事件的起因來自冬奧開幕式上，一段中國少數民族傳遞五星旗的表演，有名穿著白色、淺粉色韓服的少女，在人群中顯得格外醒目，畫面在韓國網路上迅速引起討論，不少韓國網友都問道：「為什麼會出現韓服？」
除了民眾，來自韓國政壇的批評聲浪也是一波接一波，韓國現任京畿道知事、執政黨總統候選人李在明，就在官方社群頁面上發文，要求中國不應覬覦韓國的文化；執政黨共同民主黨發言人、國會議員李素永也表示，對中國「魯莽的文化態度」深感遺憾。
報導指出，這並不是中韓之間第1次為了文化歸屬權起衝突，若繼續放任問題不管，恐只會助長人民的反中情緒，也不利中韓關係發展。
另一方面，中國網友則對韓國民眾的反應相當不以為然，紛紛打下：「為了選票罷了，你以為這些人精真不知道韓服抄襲漢服嗎」、「中國有朝鮮族的，那不然人家要穿什麼」、「傳統節目了，一到選舉就反華，後面還不是要找中國市場」、「於是端午節成了韓國人的文化，漢字成了韓字，中醫成了韓醫，漢服變成了韓服，改個字就成了韓國人的歷史文化」。