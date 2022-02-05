高雄今+10　3防疫旅館召回採檢

今（5）天是大年初五，高雄市宣布新增10例本土確診案例，依然是高雄港群聚及宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關延伸，其中高雄港群聚就增加了9例，宜蘭飯店延伸的大寮幼兒園群聚則是1例，高雄市長陳其邁表示，繼昨日清空一間防疫旅館並召回採檢後，再針對另兩家進行擴大篩檢，目前3家旅館員工篩檢都是陰性。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-05 15:40:41
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日新增10例本土確診案例，9例是高雄港群聚感染，其中6是居家隔離是發病，3位是匡列接觸者採檢陽性；大寮幼兒園群聚的1位確診則是幼兒園兒童案18822的主要照顧者，案19164在2月3日發病，2月5日確診。
陳其邁說，昨天針對案18942進行溯源疫調時，在他住的防疫旅館發現同一樓層4個確診，凌晨就開始啟動清空，下午兩點完成全數採檢清空；目前高雄市正在進行第三次防疫旅館聯合稽查，針對高雄市內79家防疫旅館進行清查，假如一個飯店出現兩個個案，就擴大採檢，希望找出潛在案例，排除流行病學上的相關性，因此後續再針對另兩家防疫旅館進行擴大篩檢，目前3家旅館員工篩檢都是陰性，並未有人確診。
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