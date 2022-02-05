台灣女足高規格防疫仍7確診 陳時中：難確保完全不染疫
中央流行疫情指揮中心今（5）日在防疫記者會上表示，與教育部確認狀況後，證實在印度參加亞洲盃女足賽的我國女足代表隊，目前有7位隊職員確診，但陳時中指出都是輕症或無症狀，現在還是先祝福她們比賽順利，後續返台的防疫措施仍會按規劃實施。另外陳時中也強調，國外病毒無所不在，防疫工作再高規格也難以確保完全不染疫，呼籲民眾沒必要還是盡量別出國。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 15:09:06
陳時中被媒體詢問到我國女足代表隊時，先是感謝她們出國比賽爭取佳績的努力，接著表示目前確定已經有7位隊職員確診，等到屆時返台，也不排除還會有新增染疫者。而返台時女足代表隊將會採醫療包機模式，但具體規劃還在跟教育部討論，要看到時候的最新狀況而定。
陳時中表示原則上還是一樣照防疫規定，確診的會送到加強型防疫旅館，且包機返台時也將落地採檢，若在機場驗出陽性也會立即送往加強型防疫旅館。
而有記者詢問，我國女足代表隊選手大部分都已經打滿3劑疫苗，且出國參加亞洲盃也是採取高規格防疫，為何還是有7人確診？陳時中則表示，防疫不是說採取了哪1、2種方法就能夠確定完全不會染疫，尤其現在國外病毒幾乎「無所不在」，所以才已將全球其他區域都列為三級，呼籲民眾沒必要還是盡量別出國。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。