桃園新增30確診！鄭文燦：11日開學前教職員造冊打疫苗

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針對發展中的日翊物流傳播鏈，鄭文燦表示新增4人在區隔匡列期間確診，包括案19191他是案19154同住家人的職場接觸者，採檢Ct值21、案19227是案19191的先生、案19229是案19154的同住家人，也是案19191的職場接觸者、案19228為5歲男童，4人都是日翊物流員工與家人，明日會針對日翊物流1000人左右做採檢，後天也會對居隔者做採檢。
鄭文燦表示，過年期間新增2個接種站施打BNT與高端疫苗，7日也會繼續在桃園巨蛋體育館、桃園市榮民服務處，上午8時至12時提供BNT、高端疫苗接種服務。
針對11日開學，鄭文燦表示，還有1萬6000多名學校教職員還未接種疫苗，將於8日在8個學校設立接種站，希望未接種的教職員能在11日開學前都能接種疫苗。另外，原本幼兒園開學是7日，在跟高雄市長陳其邁討論後，公私立幼兒園開學延至14日，方便幼兒園跟家長在春節期間做準備。
鄭文燦也指出6、7日會安排桃園市政府同仁做快篩，快篩陰性才能開工上班。
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