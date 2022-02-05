桃園物流「還在燒」！網傳領超商包裹恐染疫 陳時中回應
中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布國內新增40例本土確診個案，其中被視為「還在燒」的桃園日翊物流群聚案，今日又增加4位確診病例，分別是2名同事及2名家人。對於網路LINE訊息瘋傳與日翊物流有關的超商別去，對於民眾擔心領包裹恐染疫，陳時中則給出簡短有力的回應：「住在中國要注意，台灣問題很小。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-05 15:18:38｜2022-02-05 15:33:17
日翊物流爆發群聚，今（5）日再增加4位確診病例，指揮官陳時中認為這是目前比較值得關注的個案。網路LINE訊息瘋狂謠傳「某幾間便利商店不要去，因為物流車來往」，對於民眾擔憂領包裹會染疫，陳時中今（5）日也回應：「住在中國要注意，在台灣我們認為這個問題很小。」陳時中解釋，被視為最危險的冷凍食品已驗過許多，到現在都還沒有驗出來過，只是某些地方被驗出較多，住在那個地方可能要特別小心。
台大公衛學院教授陳秀熙曾接受《NOWnews今日新聞》電訪也提及，接觸包裹表面、透過物流傳播病毒，並不是最主要的傳染管道，在台灣的物流公司或果菜市場，要發生接觸物品染疫是「極為不可能」，陳秀熙也呼籲民眾不必太過擔心因收取包裹而染疫，如果真的很擔心，用酒精噴一噴包裹表面消毒即可。