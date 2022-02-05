北市首長主張打滿疫苗微解封？陳時中：不能只看施打率
針對台北市長柯文哲、副市長黃珊珊主張打滿疫苗，二月底應該要思考可以逐步微解封。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，單一的防疫措施並沒有辦法代表整個疫情的控制，況且台灣「封城指數」已經是全世界中表現最好的了，他再度強調單一防疫措施，並不是鬆綁或逐步解封的唯一依據。
記者許家禎/台北報導
2022-02-05 15:27:21
台北市長柯文哲日前主張打滿3劑疫苗，二月底應該要思考可以逐步微解封。而台北市副市長黃珊珊今日則說，「打疫苗就是為了正常生活，如果打這麼多疫苗，還是跟原來管制一樣，打疫苗有什麼用？」認為匡列速度如果夠快的話，市民仍可維持一樣的生活，微解封勢在必行。
為此，指揮官陳時中表示，單一的防疫措施並沒有辦法代表整個疫情的控制，他一再強調，疫情的控制是多層次的範圍。他也說，以台灣來講，台灣封城指數全世界表現最好，「全世界沒有人比我們更鬆」。陳時中認為，打了疫苗管制要更鬆當然可以再調整，但他也強調單一防疫措施並不是鬆綁或逐步解封的唯一依據。
回顧陳時中昨日發言，他曾說疫苗接種率確實是要不要解封的要件之一，但國外疫情仍很險峻，許多國家第三劑接種率高，但染疫的人數還是很多，要不要解封或逐步解封，仍要看我們的承擔能力有多大，如還要看醫療量能等等。
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