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王仁甫尷尬詮釋喘氣聲　意外引爆「呻吟過程」

▲王仁甫（右）尷尬喘氣，意外引爆呻吟過程，左為孫協志。（圖／民視提供）
▲王仁甫（右）尷尬喘氣，意外引爆呻吟過程，左為孫協志。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-05 19:00:00

孫協志、王仁甫所主持的節目《明星許願池》，日前舉辦配音大賽單元，邀請到曾幫電影、電視劇配音的屈中恆、范瑞君等人，到節目中教大家配音的技巧。值得注意的是，王仁甫在詮釋伏地挺身的聲音時，讓現場來賓誤以為是在「呻吟」。

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在配音大賽單元中，范瑞君分享曾配音的尷尬情況，當獨自一人在配音室裡配跑步的氣喘聲，如果沒有搭上動作，都會覺得像在呻吟，沒想到孫協志則突然出難題考驗王仁甫，請他配正在伏地挺身的聲音，只見王仁甫發出「咿咿呀呀」的呻吟聲，搞得全場笑聲連連，而王仁甫也覺得相當尷尬，直呼配音真的好難。

▲王仁甫發出「咿咿呀呀」的呻吟聲。（圖／民視提供）
▲王仁甫發出「咿咿呀呀」的呻吟聲。（圖／民視提供）
節目中也出現許多段經典八點檔的橋段，讓學員們嘗試配音，其中「飛龍在天」江宏恩跟賈靜雯的感情戲，讓學員們配的哀哀叫，因為除了激動的感情戲之外，還有打巴掌跟接吻的橋段，其中打巴掌的聲音，王仁甫敬業的打自己耳光，而接吻部分則是瘋狂親自己的手，雖然稍微浮誇，但完成度還是相當高，獲得全場一致好評。

另外大飛在配接吻橋段時，突然出現「啪搭啪搭」的聲音，讓全場感到相當疑惑，大飛則解釋，因為他有伸了一點舌頭吻得太激動，所以才會有「啪搭啪搭」的聲音，讓范瑞君笑說大飛配的音有「姥姥感」，感覺舌頭都到胃裡去了，她一番評語讓全場笑翻。

▲大飛（中）在配接吻橋段時，突然出現「啪搭啪搭」的聲音。（圖／民視提供）
▲大飛（中）在配接吻橋段時，突然出現「啪搭啪搭」的聲音。（圖／民視提供）

 

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