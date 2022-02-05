鶯歌陶瓷福虎小物夯！入手開運好物喜迎虎年

喜迎虎年！即日起至元宵節，陶博館文化商品店、鶯歌燒廠商推出迎春納福的福虎陶瓷文創品，滿足民眾挑選自用或送禮的福虎吉祥陶瓷商品，喜愛鶯歌陶瓷的民眾，千萬不可錯過選購！
記者陳志仁／新北報導
2022-02-05 17:15:00
陶博館長張啟文表示，深耕鶯歌的新旺集瓷與設計團隊Cocera推出新春商品「瓷虎Hó年年—烏龍茶梅酒冷變對杯」，酒杯使用集瓷專屬冷變陶瓷杯，以鶯歌山景與著名地標－鶯歌石、三峽鳶山作為主視覺；在倒入梅酒、加入冰塊後，杯身的山水圖案色彩會產生不同變化，非常適合親朋好友團聚時賞杯。
張啟文指出，傳統習俗中，將虎頭鞋做為送給小孩的第一雙鞋，祝福小孩穿上俏皮可愛的虎頭鞋後就能驅邪避凶，守護健康順利成長！臺華窯推出寓意吉祥的「虎頭鞋」陶瓷小物，憨態萌樣的虎貌，在鞋身中隨心加以飾品裝點，十分討人歡喜。
安達窯以老陶師深厚的製陶工藝推出雕工細緻、色澤溫潤的「猛虎青瓷對杯」，透過杯身上涉水摘花的野牛、跋山取麥穗的猛虎，祝福在各領域中努力不懈的人，終將以九牛二虎之力順利闖過這瞬息萬變、充滿挑戰的新年。
陶博館文創商品店—陶品集，設有虎年商品專櫃，其中龍珥窯設計的「嘎吉吼—咬錢虎聚寶盆」，是居家、辦公室新寵！「嘎吉」是閩南語咬錢的發音，結合錢財的元素，表現喜悅招財之意，設計師用可愛、抽象的造型將老虎的兇猛化解為咬著錢幣的滿滿笑意，令人莞爾一笑。