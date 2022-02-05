全區大篩檢！旗津明起進行二次篩檢

今（5）天是大年初五，民眾都已經準備要回到工作崗位上了，高雄市長陳其邁今天除宣布高雄港要在開工前篩檢，民眾要在2月7、8日依簡訊篩檢，未篩檢者不得進場之外，並宣布旗津區全區在2月6日要進行第二次篩檢，目前旗津相對安全，但因為Omicron一個潛伏期大約是3天，還是希望靠擴大篩檢降低社區風險。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-05 16:18:40
陳其邁表示，從1月以來的本土病例症狀分析，喉嚨痛等相關症狀就佔了51%，個案最大宗的就在30到60歲的中壯年族群，因為職場或工作或社會移動力較強，其中沒有症狀有4成，輕症59%，幾乎沒有中重症，傳播速度快對防疫工作是挑戰，假如更努力篩檢，採取擴大匡列原則，就可以把風險控制在一定範圍內。
陳其邁說，請居住在旗津區的民眾在2月6日攜帶健保卡至旗津醫院、旗津福壽宮、旗津廣濟宮、高科大旗津校區等4大篩檢站進行旗津區民的第二次篩檢，陳其邁強調，因為Omicron3天是一個潛伏期，有些國外報告更說1天就有傳染力，尤其在高雄市是屬於BA.2 ，傳染力增加30%，這也是為何要那麼密集採檢的原因。
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