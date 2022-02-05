高雄+10！3家防疫旅館清空　陳其邁：幼兒園延至2/14開學

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陳其邁表示，今天增加的確診個案中，9例與高雄港群聚有關，6個是居家隔離時發病、另3人是匡列接觸者採檢陽性；另一例是北部飯店幼兒園小朋友的家屬，因為他是醫院內的主要照顧者，也算是隔離期發病，也就是說10個案都屬於匡列隔離、解隔或有明確感染源，Ct值相對高，都在隔離範圍內，市民可放心。
陳其邁也針對防疫旅館疑似群聚部分指出，昨天啟動清空程序，第一家防疫旅館已在昨天下午2點前完成採檢與清空，至於另兩家在擴大篩檢後，旅館員工沒有發現確診，但仍會持續篩檢，找出潛在的可能個案；另針對79家防疫旅館第三次聯合稽查， 若同一旅館有出現兩個個案還會擴大篩檢。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，只要一旅館出現兩例，就啟用篩檢，昨針對三家防疫旅管，現地員工已全部採檢，都是陰性，住民和民眾相關，有必要性召回，A旅館採檢118人，B旅館召回45人，C旅館召回34人，已此檢採122人，檢驗中64，協尋24人，目前檢驗出來沒有陽性。
隨後，潘炤穎也公布今天新增10例確診，其中高雄港包含9例。他指出，案19167在1月31日曾到往旗津市場、北極紫菱殿、旗津大願院；案19165、19166同住母子，也曾到往小北百貨桂林店、高泰藥局；案19163則是在1月30日到往旗津市場、髮廊、大港超市、廣濟宮。
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