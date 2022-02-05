台灣燈會打卡新熱點！童趣光樂園、超大可愛虎在衛武營
2022臺灣燈會在高雄即日起2月28日打造「衛武營」及「愛河灣」雙主場，為了讓闔家大小都能有更精彩多元燈會體驗，衛武營場域特別規劃親子共遊共賞的「童趣光樂園」，民眾可以跟「空氣人」一起躺在草地上，從不同的角度看燈會。「衛武營愛虎親子創意特區」有20公尺超大可愛老虎及不同情境的裝置，坐落在北側廣場各角落成為打卡新熱點。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-05 16:44:24
近5公頃的「童趣光樂園」長達25公尺、自日本邀展的《空氣人》十分吸睛，民眾紛紛前往合照；造型可愛、好玩的《我那天打翻了一杯珍奶》也十分受到孩童喜愛。童趣光樂園還有繽紛多彩的光環境設計及造型熱氣球、彩虹屋。
《空氣人》是藝術家鈴木康広所創作，是以人體形象為基本模型，採用特殊的纖維材料創作而成，創作長度從1公尺到30公尺之間都有，由地球各地的空氣所充飽的各個尺寸的透明氣球。藝術家鈴木想要表達，「空氣」雖然無法用肉眼看見，但實際上一直存在你我的身邊，《空氣人》或許可以說是在你的身旁，但你卻未曾特別注意到的事物。
為了讓大家從不同角度欣賞燈會作品，民眾可於17時30分到童趣光樂園草地，一起躺在草地上，除了有不同的視覺感受，在此同時觀眾也成為作品的一部分，透過與作品互動，在作品透明特性與環境合而為一，讓衛武營產生和以往不同的脈絡及意義的新奇風景。
高雄市政府與衛武營國家藝術中心合作《武營晚點名》，將衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體打造成高雄主燈，創紀錄25台高流明投影機，是台灣首見巨幅光影展演劇場，每天晚上6時15起至21時45分，每15及45分展演。
市府也特別提醒民眾，場域設有飲食專區並落實稽查輔導工作，請民眾遵守防疫措施、戴口罩、不邊走邊吃。參觀燈會也請先行至「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼，落實實聯制。