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阿伯喊「不要這隻狗」馬路丟包紅貴賓　牠狂追車結局曝光

▲有網友在高雄市六龜區目擊阿伯騎機車丟包紅貴賓，不顧狗狗在後狂追仍行駛離去，只拋下一句「不要這隻狗了」。（圖／翻攝自六龜大小事臉書）
▲有網友在高雄市六龜區目擊阿伯騎機車丟包紅貴賓，不顧狗狗在後狂追仍行駛離去，只拋下一句「不要這隻狗了」。（圖／翻攝自六龜大小事臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 17:09:42

有網友在2月3日中午於高雄市六龜區目擊到一位阿伯丟包紅貴賓，不顧狗狗在後面狂追，仍自行騎車而去，被路人攔下詢問，阿伯只回答「不要這隻狗了」，讓網友好傻眼。事情曝光後引起六龜分局義寶派出所的注意，而該阿伯的家人也回應表示，已經把狗狗平安帶回家，幸好只是虛驚一場，向大家致歉並強調之後會照顧好狗狗。

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原PO在臉書社團「六龜大小事」發文，透露自己在2月3日中午12點20分左右，於六龜往高雄帝安宮及檳榔屋路段，發現路上有隻紅貴賓狗正在奔跑追車，而狗狗追尋的對象就是這位穿紅外套騎機車的阿伯，但阿伯卻沒有停車而是逕自行駛離去。

原PO表示狗狗在路上追車十分危險，雖然有其他路人試圖引導紅貴賓狗靠往路旁，但只要狗狗看到阿伯就會不斷追上去。另外也有路人攔下阿伯詢問，阿伯只回應「不要這隻狗了」，讓路人傻眼，懷疑是否為惡意棄養。

文章曝光後掀起討論，六龜分局義寶派出所所長也在底下留言回覆，透露已經接獲民眾報案，將會循線通知該男子到案說明。而之後也有該位阿伯的家屬在底下留言表示，對於阿伯脫序的行為深感抱歉，現在已經把狗狗平安接回家，之後會好好照顧，不讓阿伯有機會再帶狗狗出門。（編輯：倪浩軒）

▲網友目擊紅貴賓在路上追車，立即報案處理，幸好最後狗狗平安無事。（圖／翻攝自六龜大小事臉書）
▲網友目擊紅貴賓在路上追車，立即報案處理，幸好最後狗狗平安無事。（圖／翻攝自六龜大小事臉書）
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