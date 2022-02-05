廣告小妹爆「林志玲找代孕不敢認」 律師嘆：祝福很難嗎
台灣第一名模林志玲繼世紀婚禮後，前陣子又在除夕稍來好消息，以47歲高齡生下小孩，開心升格最美人母。不過廣告小妹認為林志玲從懷孕到生產全程保密，發文暗指她找代理孕母，掀起兩派觀點。今（5）日廣告小妹也特地發文吐露求子辛酸，卻引起律師李怡貞不滿，直言：「大過年的是有欠妳什麼？」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-05 20:01:00
廣告小妹求子過程艱辛，她透露自己前後做了2次IUI（人工授精）和1次IVF（試管嬰兒），整個療程花了不少錢，還舉例自己的好姊妹留職停薪1年，只為了做試管嬰兒，損失的金錢比找代理孕母還要高。廣告小妹認為每個家庭、每個人擁有的資本厚度不同，外人並不會知道。
廣告小妹也再次強調，自己推測林志玲找代孕非常合理：「損益算一算，有些人找代孕那是再合理不過，例如女明星，會覺得代孕母湯的人，真心建議去學一下珠心算？」接著又補槍：「看到一些人對代孕充滿負面印象，好像不是自己生的就有缺失，在這樣的氛圍下承認找代孕，我可能也會打死不認。」
廣告小妹言論一出，被許多人砲轟是在隨意揣測，身為人母的李怡貞也忍不住發文：「妳（廣告小妹）可能是代孕，但沒關係啊，這總也還是生出來了啊，就算代孕也是好棒棒的啊，大家講代孕在幹嘛？不是啊，對於美好的事物就是給予單純的祝福，有這麼難？大過年的是有欠妳什麼？」而網友則一面倒認同，表示春節期間應該多說好話，才能增添福氣。