《殭屍校園》掀喪屍潮　女星入戲太深爆買隱形眼鏡求生

Netflix熱播的韓劇《殭屍校園》，以明快節奏加上瘋狂血腥的劇情，短短1個禮拜，就在全世界掀起喪屍風潮，在56個地區觀看排行榜上獲得第一，還延伸出後續效應，台灣女星謝忻看完之後，竟買了整整兩個月的隱形眼鏡，就怕哪一天在喪屍追逐行列中，因視力不好成為被感染的變異人！





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▲《殭屍校園》畫面大膽、血腥，讓粉絲看得很過癮。（圖／翻攝Netflix FB）

▲《殭屍校園》劇情節奏明快、刺激，粉絲敲碗第二季開播。（圖／翻攝Netflix FB）

▲《殭屍校園》讓學生們為了活下去，開始互相撕咬及懷疑對方。（圖／翻攝Netflix FB）

女星謝忻自稱是殭屍題材控，看劇時會認真思考如何在喪屍世界存活，追了這部夯劇後， 更 重新燃起她的求生意志，開始仔細盤點手邊的 求生必需配備，突然發現視力會影響她逃生機率，「隱形眼鏡是我的罩門，於是我剛剛買了整整兩個月份的隱形眼鏡，並認真思考進行雷射近視手術的必要性」，投入程度相當誇張。

承襲韓系影劇手法，她稱讚這部劇有 「不拖戲」的編劇思考模式，大量 殭屍浪潮衝進食堂，瘋狂拍打著玻璃的情景，讓她覺得很有張力，很有《屍速列車》的風格；韓系的殭屍速度很快，而且柔軟度很好，身體可以做一些很奇怪的折疊，跟《陰屍路》那些慢半拍的殭屍比起來，顯然比較符合演化的法則。

▲謝忻坦言是殭屍控，會仔細盤點求生設備需求。（圖／翻攝謝忻FB）