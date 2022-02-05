《殭屍校園》掀喪屍潮 女星入戲太深爆買隱形眼鏡求生
記者江芷稜/綜合報導
2022-02-05 19:44:50
Netflix熱播的韓劇《殭屍校園》，以明快節奏加上瘋狂血腥的劇情，短短1個禮拜，就在全世界掀起喪屍風潮，在56個地區觀看排行榜上獲得第一，還延伸出後續效應，台灣女星謝忻看完之後，竟買了整整兩個月的隱形眼鏡，就怕哪一天在喪屍追逐行列中，因視力不好成為被感染的變異人！
女星謝忻自稱是殭屍題材控，看劇時會認真思考如何在喪屍世界存活，追了這部夯劇後，更重新燃起她的求生意志，開始仔細盤點手邊的求生必需配備，突然發現視力會影響她逃生機率，「隱形眼鏡是我的罩門，於是我剛剛買了整整兩個月份的隱形眼鏡，並認真思考進行雷射近視手術的必要性」，投入程度相當誇張。
承襲韓系影劇手法，她稱讚這部劇有「不拖戲」的編劇思考模式，大量殭屍浪潮衝進食堂，瘋狂拍打著玻璃的情景，讓她覺得很有張力，很有《屍速列車》的風格；韓系的殭屍速度很快，而且柔軟度很好，身體可以做一些很奇怪的折疊，跟《陰屍路》那些慢半拍的殭屍比起來，顯然比較符合演化的法則。
承接《魷魚遊戲》的全球熱潮，改編自人氣漫畫的《殭屍校園》，以韓國特色的暴力美學吸引眼球，一推出就好評不斷，在美國、英國地區收視第一，首播三天的觀看時數就突破1億2479萬，甚至碾壓《魷魚》的紀錄，韓媒預估這股全球性喪屍熱潮，可能會打敗《魷魚》的好成績，網友已經敲碗第二季！