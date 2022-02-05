美眾議院推動台灣代表處正名 綠委：中國憂產生骨牌效應
美國眾議院當地時間4日表決通過美國競爭法案，呼籲行政部門將駐美代表處正名為「台灣駐美代表處」。民進黨立委今（5）日對此表示肯定，並認為中國擔心台灣代表處正名的骨牌效應會就此產生。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-05 20:36:01｜2022-02-05 20:37:53
民進黨發言人謝佩芬透過新聞稿表示，民進黨感謝美國眾議院跨黨派對台灣的支持，期待台灣與美國繼續深化夥伴關係。她強調，美國國會長期支持台灣。近年來台美關係上許多突破性的進展，都有賴美國國會、行政部門及民間的支持，對此民進黨深表感激。民進黨政府會在既有的台美友好關係上，持續拓展雙方的合作與交流。
民進黨立委林俊憲表示，「美國競爭法案」整部法案的主軸其實不在台美關係上，而是如何全面提升美國的競爭力與中國抗衡，顯見美國國會認為台美關係是美國競爭力的核心利益之一，需要更加重視。
林俊憲指出，若美國也同樣讓代表處更名，中國此前一直擔心的骨牌效應就會成真，會有更多國家加入，而且歐盟議會早已經提出了相關正名決議，骨牌都立好了，美國同意正名會是推倒第一張牌的那隻手。而眾院版本的法案通過後，接下來還要與參院版本協商、表決，而拜登總統也已經表示希望兩院能儘快通過送到他手中簽署，再加上近來美國國內一直都有台灣代表處正名的相關討論，會是一大助力。
民進黨立委王定宇表示，該法案也提及台灣，包含強化美台雙邊關係、協助台灣有意義地參與包括世界衛生大會（WHA）等國際組職、協助台灣發展不對稱防衛能力等，其中更呼籲將我駐美代表處名稱從台北經濟文化代表處改為台灣駐美代表處，他感謝美國國會長期對台灣的支持與協助，但關鍵點仍在美國的行政部門，必須等待美國國務院、行政部門的批准或執行。