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桃高宣布延後開學！教育部：其餘高中以下維持11日開學

▲桃園、高雄雙雙宣布幼兒園延後至2月14日開學；對此教育部回應，予以尊重，不過，目前高中以下學校仍維持11日開學。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
▲桃園、高雄雙雙宣布幼兒園延後至2月14日開學；對此教育部回應，予以尊重，不過，目前高中以下學校仍維持11日開學。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）

編輯中心/綜合報導

2022-02-06 06:09:59

我國新冠肺炎疫情仍不容忽視，桃園、高雄相繼宣布公立及私立幼兒園延後至2月14日開學；對此，教育部回應，地方政府因本土疫情，加強相關防疫措施，予以尊重，不過，目前高中以下學校仍維持11日開學。

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Omicron疫情在幼兒間爆發傳染，桃園市長鄭文燦表示，與高雄市長陳其邁討論過後，決定將桃園公立、私立幼兒園的開學時間延後，統一延後到2月14日。

教育部說明，桃猿、高雄考量疫情需求，宣布公私立幼兒園延後開學，加強相關防疫措施，教育部會給予尊重。

教育部也表示，全國高中以下學校，包含高中職、國中小及幼兒園，110學年度第二學期仍維持在2月11日開學，目前沒有異動，教育部亦將會配合指揮中心，滾動式調整措施，以維持校園師生的健康。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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