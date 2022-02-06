媳婦熬出頭！英女王正式宣布：希望卡蜜拉獲「王后」頭銜
過去英國王儲查爾斯（Prince Charles）的妻子卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）因為不如黛安娜王妃得民心，未來的頭銜一直懸而未決，外界多推測就算王儲查爾斯上位她也無法獲得「王后」（Queen Consort）的頭銜；不過英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）日前表示，她希望等到時機成熟時，卡蜜拉會順利成為王后。此說法也相當於替卡蜜拉的封后之路平息了紛擾。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-06 09:48:45
英國女王伊莉莎白二世於5日宣布一封紀念即位70週年的信件，在信中女王表示即位70週年「白金禧」（The Platinum jubilee）的時機讓她有機會停下來思考，她真誠希望當時機成熟，查爾斯王子將順利登基，而他的妻子卡蜜拉將成為「王后」（Queen Consort）而不是「王妃」（Princess Consort）。
由於卡蜜拉是查爾斯王儲過去的情人，在與萬眾愛戴的黛安娜王妃離婚前，查爾斯與卡蜜拉兩人都身在婚姻關係卻保有接觸的婚外情備受爭議，英國王室在2005年查爾斯王儲迎娶卡蜜拉時，為安撫民心便宣布卡蜜拉日後僅會是「王妃」而非王后，並賜予卡蜜拉康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）的頭銜。
然而，一向疼愛卡蜜拉的英國女王如今直接對外表達未來將封「卡蜜拉王后」（Queen Camilla）的意願，《BBC》認為女王的說法將順利平息任何阻礙卡蜜拉成為王后的事，未來卡蜜拉將能以正統、成熟的王室身份陪伴在查爾斯身旁，而克拉倫斯宮發言人則表示，查爾斯王儲夫婦對女王的談話「深感榮幸」。