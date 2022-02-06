羅智強8日啟程徒步400公里至高雄 完成將公布下一步
羅智強今（6）日表示，他8日將出發從台北走到高雄，兌現承諾，也會在完成旅行時宣佈自己的下一步。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-06 10:26:04
羅智強在臉書表示，要一個人走400公里兌現承諾，感謝公投時大家的支持，也感受走過的台灣土地，原本打算號召大家一起共走，並在每個走過的縣市舉辦見面會，但因為疫情再起，因此決定一個人走完400公里，見面會也以網路的方式來進行，減少群聚；他說，雖然有點可惜，不能和大家實體相聚，但疫情當前就由自己代表大家走這400公里。
羅智強說，其實說是一個人走也不盡然，每天行經各縣市時，在符合防疫規定的前提下，還是會邀一些在野夥伴、好友們分段並肩，提步而行，透過直播、透過網路分享心情、分享見聞、分享對台灣的盼望，更重要的是想邀請100萬位社群朋友，大家不用走到現場，想借大家的眼睛、借大家的心，陪伴走這400公里的感謝之旅。
羅智強指出，這趟過程也是自我沉澱，一步一腳印思索在野制衡的下一步路，思索如何讓自己成為台灣更好的力量。他也透露，很感謝很多朋友關心自己的下一步路，400公里也是思考之旅，走完後告訴大家答案。