桃園採檢近9萬人！2條傳播鏈延燒 鄭文燦：這兩天是關鍵
國內疫情仍延燒，特別是桃園、高雄兩地仍在新增確診，今（6）日上午桃園市長鄭文燦在防疫專案會議會後說明，桃園這1個月來已採檢了將近9萬人，其中篩出146位陽性，陽性率為0.16%，在昨（5）日一共採檢了2472人，目前全數是陰性，代表社區風險已可控制。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 11:05:57
鄭文燦說，桃園目前尚有2條傳播鏈持續延燒，一條是遠雄自貿港區亞旭電腦的群聚，這部分的確診者主要集中在外籍員工，仍有453位在集中檢疫所進行隔離14天，由於居隔期滿，分成2天進行解隔前採檢，其中一批在2月5日採檢出24位確診，今天採檢結果，下午將會再報告。
鄭文燦表示，另一條傳播鏈是日翊物流群聚案，該案目前完成第一次採檢，今天要進行2採，2採結果會確定是否新增確診者，若有新增相關個案將再進一步疫調說明。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。