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2022開工優惠16家懶人包　星巴克、摩斯、手搖飲都買1送1

▲開工日不憂鬱，2022開工優惠合計16家連鎖咖啡、手搖飲、超商業者齊推飲品促銷，星巴克、摩斯漢堡、全家超商祭出買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
▲開工日不憂鬱，2022開工優惠合計16家連鎖咖啡、手搖飲、超商業者齊推飲品促銷，星巴克、摩斯漢堡、全家超商祭出買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-06 11:17:42｜2022-02-06 11:28:52

過年有多爽，年後加倍奉還！今（6）日是初六，代表明天就是開工日，在長達連續9天假期後，民眾紛紛開學、開工，回到日常崗位上，不少人會出現收假症候群，《NOWnews今日新聞》統整16家開工優惠懶人包，星巴克、摩斯漢堡、全家超商都祭出買一送一，趕緊喝杯咖啡飲品提神壓壓驚。

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▲不用試手氣，把握2/7開工日，星巴克全品項買一送一。（圖／星巴克提供）
▲不用試手氣，把握2/7開工日，星巴克全品項買一送一。（圖／星巴克提供）
◆星巴克：2/7開店至晚上8點，全品項買一送一，每人每次最多買二送二。

◆路易莎咖啡：2/7至2/11上午11點前，咖啡品項（不含手沖）第二杯半價。

◆85度C：2/7上午10點至晚上8點，大杯咖啡系列共11款，同品項第2杯20元，每人限購3組。

◆丹堤咖啡：2/7出示優惠券條碼，全系列大杯以上飲品買一送一，限外帶，可多杯購買，需一次領取。

▲丹堤咖啡需出示優惠券條碼，全系列大杯買一送一。（圖／丹堤咖啡提供）
▲丹堤咖啡需出示優惠券條碼，全系列大杯買一送一。（圖／丹堤咖啡提供）
◆怡客咖啡：2/7開工日咖啡系列飲品全部買一送一。

◆伯朗咖啡館：2/7至2/11出示優惠券，飲品買1送1。（至截稿前尚未釋出數位優惠券，預計在官方粉專、IG、LINE官帳公布）

◆Flash Coffee閃電咖啡：2/7至2/15指定飲品買一送一。

◆西雅圖咖啡：2/7全系列飲品第2杯半價，UberEats下單2/7至2/14拿鐵、美式買1送1。

◆Cama café：2/7至2/13會員憑APP優惠券，精品手沖中杯免費升級大杯。

◆摩斯漢堡：2/7當天摩斯咖啡(L) 不限冰熱買一送一，2/8至2/20摩斯咖啡(L)第二杯10元，皆上午10點半後供應。

◆康青龍：2/7至2/9 App會員享「碧玉茉莉綠茶」買一送一。

◆鮮茶道：2/7開工日「榛果摩卡脆脆M」買一送一，每人每次限購3組。

▲不想喝咖啡，手搖飲也有開工優惠，鮮茶道2/7推出榛果摩卡脆脆買1送1。（圖／鮮茶道提供）
▲不想喝咖啡，手搖飲也有開工優惠，鮮茶道2/7推出榛果摩卡脆脆買1送1。（圖／鮮茶道提供）
◆7-11：2/22前CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠、CITY TEA現萃茶，任選第2杯半價，App指定品項同步開放寄杯。

◆全家：2/6、2/7上午10點App「隨買跨店取」開賣大特濃美式、拿鐵買1送1，每日限購1組。

◆萊爾富：2/7至2/13大杯美式、拿鐵買30送30，同品項冰熱可任選兌換。

◆OK超商：2/7大杯美式拿鐵第2杯10元（限悠遊卡結帳），或是大杯美式、拿鐵同品項買6送6。

▲上班族趕緊把握開工優惠寄杯囤起來。（圖／OK超商提供）
▲上班族趕緊把握開工優惠寄杯囤起來。（圖／OK超商提供）

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