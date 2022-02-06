2022開工優惠16家懶人包　星巴克、摩斯、手搖飲都買1送1

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◆路易莎咖啡：2/7至2/11上午11點前，咖啡品項（不含手沖）第二杯半價。
◆85度C：2/7上午10點至晚上8點，大杯咖啡系列共11款，同品項第2杯20元，每人限購3組。
◆丹堤咖啡：2/7出示優惠券條碼，全系列大杯以上飲品買一送一，限外帶，可多杯購買，需一次領取。
◆怡客咖啡：2/7開工日咖啡系列飲品全部買一送一。
◆伯朗咖啡館：2/7至2/11出示優惠券，飲品買1送1。（至截稿前尚未釋出數位優惠券，預計在官方粉專、IG、LINE官帳公布）
◆Flash Coffee閃電咖啡：2/7至2/15指定飲品買一送一。
◆西雅圖咖啡：2/7全系列飲品第2杯半價，UberEats下單2/7至2/14拿鐵、美式買1送1。
◆Cama café：2/7至2/13會員憑APP優惠券，精品手沖中杯免費升級大杯。
◆摩斯漢堡：2/7當天摩斯咖啡(L) 不限冰熱買一送一，2/8至2/20摩斯咖啡(L)第二杯10元，皆上午10點半後供應。
◆康青龍：2/7至2/9 App會員享「碧玉茉莉綠茶」買一送一。
◆鮮茶道：2/7開工日「榛果摩卡脆脆M」買一送一，每人每次限購3組。
◆7-11：2/22前CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠、CITY TEA現萃茶，任選第2杯半價，App指定品項同步開放寄杯。
◆全家：2/6、2/7上午10點App「隨買跨店取」開賣大特濃美式、拿鐵買1送1，每日限購1組。
◆萊爾富：2/7至2/13大杯美式、拿鐵買30送30，同品項冰熱可任選兌換。
◆OK超商：2/7大杯美式拿鐵第2杯10元（限悠遊卡結帳），或是大杯美式、拿鐵同品項買6送6。