斷開黃曉明更旺！Angelababy力證天然美貌　醫美賠錢道歉

明星夫妻檔黃曉明和Angelababy，年前無預警宣布離婚，震撼整個演藝圈，不過，她離婚後運勢反而大開，主持北京春晚頗獲好評，微博發文吸引20、30萬人按讚，還迎來官司勝訴好消息，Angelababy被醫美診所當作廣告招牌，用她的肖像宣傳整形手術，如今獲判勝訴，該診所得賠償1.4萬元人民幣，還得刊登道歉聲明。





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▲Angelababy以性感美照向粉絲拜年，獲得37萬人按讚。（圖／翻攝Angelababy微博）

▲Angelababy的精緻五官被整型醫美診所當作宣傳招牌。（圖／翻攝Angelababy微博）

Angelababy宛如混血芭比娃娃的精緻五官，一直被外界質疑經過人工加料，為此她曾親上北京的整型醫院拍X光，讓醫師鑑定臉上沒動刀，保證美貌是純天然的，卻依舊難度悠悠之口，山東濟南芭莎美恩醫美公司為了宣傳，在微信帳號上發布多篇文章，擅自使用她的肖像招攬顧客。





月初，Angelababy離婚後迎來喜訊，北京法院公布判決書，認為該公司未經同意，擅自使用明星照片用於商業宣傳，嚴重侵犯肖像權。Angelababy為維護自己的合法權益，要求被告賠償經濟損失12萬元，並公開道歉，不過最終審理後，法院判決該診所須就此事刊載道歉聲明一週，並賠償Angelababy經濟損失1.4萬元，算是小贏。





▲Angelababy主持北京春晚，表現獲得稱讚。（圖／翻攝Angelababy微博）

▲Angelababy與黃曉明離婚後，人氣不減反增。（圖／翻攝Angelababy微博）

她官宣離婚後，和黃曉明和平分手，未來將共同撫養孩子，陪伴兒子「小海綿」的成長，獲得多數網友祝福。黃曉明過年一人返回山東，穿著羽絨衣現身機場，包裹得嚴嚴實實的，感覺相當落寞；Angelababy卻成鮮明對比，她在微博分享新年美照，臉上燦爛無比，還大秀滑冰英姿為冬奧比賽送上祝福，被稱讚越來越有女人味，比結婚時更迷人了。



