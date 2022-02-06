冬奧開幕！習近平北京見9國盟友元首　共商一帶一路

北京冬奧開幕，中國國家主席習近平本周六（5）利用冬奧開幕之際，於北京進行了一連串外交事務，分別在人民大會堂會見了塞爾維亞、埃及、哈薩克和土庫曼等九國元首、王儲，以及聯合國秘書長古特雷斯，對話圍繞一帶一路、疫苗與能源合作項目，外媒分析這是習近平自疫情爆發以來，最密集的實體外交活動。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-06 11:42:28｜2022-02-06 11:42:41
根據《新華社》報導，中國國家主席習近平於北京冬奧會開幕之際，會見塞爾維亞、埃及、阿布達比、厄瓜多、哈薩克及土庫曼等國領導人與聯合國秘書長古特雷斯，習近平與夫人彭麗媛中午在北京人民會堂舉行國宴，席間各國感謝中方於疫情期間的援助，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等人亦參加會見。
報導指出，習近平與哈薩克總統托卡耶夫、塞爾維亞總統武契奇、埃及總統塞西、阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德、厄瓜多總統拉索、烏茲別克總統米爾濟約耶夫等元首進行單獨會晤，並針對中方「一帶一路」相關設施投資與打擊疫情等合作項目商議。
此外也向土庫曼總統承諾雙方應深化向中國供應天然氣配給，此前土中已於油氣領域多次合作，土方表明願加快推進中亞－中國天然氣管道Ｄ線建設等重要合作；對哈薩克總統，習近平則承諾將堅定支持哈薩克維護獨立、主權和領土完整；烏茲別克總統則感謝中方抗疫援助，將於該國成立中亞地區首家疫苗生產中心；聯合國秘書長古特雷斯則祝賀北京冬奧開幕式圓滿成功，並感謝中國向世界提供20億劑新冠疫苗。
對此，《德國之聲》報導，雖然美國和其他西方國家因新疆人權問題、地緣政治緊張局勢加劇等議題對冬奧會進行外交抵制，但仍有30多位領導人、元首赴京出席冬奧開幕；中共官媒《環球時報》則回擊外媒形容本次活動只吸引「威權主義」領導人的說法，於刊登的社論中指責外媒使用的是「過時的反華陳詞濫調」。