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女兒用好友座號幫挑選！爸爸刮中100萬喊：全力栽培女兒

▲台灣彩券今（2022）年新春推出13款刮刮樂，其中有1名幸運刮中「1200萬元大吉利」二獎100萬元的40多歲男子，是女兒用好友座號幫忙挑選中獎的。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券今（2022）年新春推出13款刮刮樂，其中有1名幸運刮中「1200萬元大吉利」二獎100萬元的40多歲男子，是女兒用好友座號幫忙挑選中獎的。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-02-06 11:51:52

每年過年大面額刮刮樂總是最受歡迎，除了新春限量「2000萬超級紅包」之外，還有「1200萬大吉利」也搶手，並持續傳出有人中大獎。在新竹市香山區就有1名40多歲男性，大年初二帶老婆及女兒回娘家過年，跟女兒到附近投注站買刮刮樂，女兒用自己座號與好朋友的座號挑了3張彩券，結果其中用好朋友友座號挑選的「1200萬大吉利」刮中了二獎100萬元，讓爸爸開心表示，「女兒好福氣，這筆獎金要好好用來栽培女兒。」

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台灣彩券公司今年新春共發行13款應景刮刮樂，百萬（含）以上獎項個數多達866個，是歷年農曆春節前百萬（含）以上獎項個數最多的一次，其中「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，而截至2月4日止，已被刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、168個100萬元。

此外，睽違2年再次發行的「1200萬大吉利」刮刮樂，每張售價1000元，共有5個頭獎1200萬元及150個二獎100萬元，頭獎與二獎獎項個數均為歷次發行最多，總中獎率高達70%，統計至2月4日，頭獎1200萬元還沒被刮出，100萬元被刮出了15個。

年度生肖主題刮刮樂「金虎獎」則每張售價500元，中獎率100%，而且獎金與獎項再創新高，共有12個頭獎300萬元、總獎項高達650萬個，總獎金逾22億元，皆為歷年面額500元中獎率100%生肖主題刮刮樂最多的一次。

目前刮刮樂也持續傳出有人中大獎，其中位於新竹市香山區「財神發商行」就有人刮中「1200萬大吉利」二獎100萬元。台灣彩券公司轉述彩券行的說法，中獎人是一位40多歲的男性，大年初二帶老婆、女兒回娘家過年，順便帶女兒到附近投注站買刮刮樂，打算家人團聚時一起刮，中獎人詢問女兒想要哪一款刮刮樂，女兒用自己學校的座號挑了1張「2000萬超級紅包」、用好朋友的座號挑「1200萬大吉利」及「金虎獎」各1張帶回家刮。

沒想到，大約半小時父女再度回到彩券行，並請店員協助對獎，沒想到其中1張「1200萬大吉利」刮中100萬元，也讓中獎人開心表示：「女兒好福氣，要包一個大紅包給女兒，這筆獎金要好好用來栽培女兒。」

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