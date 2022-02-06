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他公廁約砲神隱2年！回歸演藝圈　佐佐木希抱病挺腥夫

▲佐佐木希力挺老公渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝佐佐木希IG）
▲佐佐木希力挺老公渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝佐佐木希IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-02-06 11:53:57

日本女星佐佐木希2017年嫁給大16歲的男星渡部建，婚後兩人育有一子，不過2年前渡部建卻被爆出醜聞，不僅劈腿6女還在在公廁約砲，演藝事業毀於一旦，沉寂許久，渡部建終於宣布回歸演藝圈，日前染疫的太太佐佐木希則是在IG力挺腥夫，替渡部建加油打氣。

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渡部建是搞笑團體UNJASH的一員，被爆出醜聞後，2020年底時曾傳出要回歸日本電視台的年末特別節目《絕對不能笑系列》，最後證實一切只是空穴來風。而據日媒報導，近來又傳出他將參與錄製千葉電視台的人氣綜藝節目《白黒アンジャッシュ》（白黑UNJASH），並預計於2月15日播出。該節目在渡邊建陷入不倫戀風波後，由UNJASH的另外一位成員兒嶋一哉獨自主持。此外，有知情人士透露，單獨主持該節目的兒嶋一哉是最不能原諒渡邊建的人，也為渡部建是否真的會參與節目增添變數。

▲渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝渡部建IG）
▲渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝渡部建IG）
而在渡邊建重返演藝圈的消息傳出後，他的太太佐佐木希在IG發文證實渡部建開始回歸演藝工作，「我會守護從零開始努力的丈夫，比過去任何時候都感激，我想與家人們一起前進。」同時不忘感謝粉絲們一直以來的支持：「我得到了很多力量，所以我會繼續努力，為大家帶來更好的作品！感謝您一直以來的支持。」佐佐木希文末也拜託道：「最後，我有一個請求。請媒體不要在我家附近或孩子的生活區域採訪或拍照，不勝感激。」

▲佐佐木希力挺腥夫渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝佐佐木希IG）
▲佐佐木希對腥夫渡部建不離不棄。（圖／翻攝佐佐木希IG）
▲佐佐木希力挺腥夫渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝佐佐木希IG）
▲佐佐木希力挺腥夫渡部建回歸演藝圈。（圖／翻攝佐佐木希IG）

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