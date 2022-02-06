柯文哲拋2月底微解封　侯友宜曝3關鍵指標

針對台北市長柯文哲認為2月底考慮微解封，新北市長侯友宜今（6）日表示，有3項觀察指標，包括春節後的疫情變化、第三劑疫苗覆蓋率有無提升、境外移入染疫數量以及全球變化，而衛福部長陳時中認為可觀察到10日，再視狀況調整。
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-06 12:37:26｜2022-02-06 13:07:39
侯友宜上午視察永和區民治攤販集中區防疫措施時受訪指出，疫情還是千變萬化，新北在春節期間的疫情雖然算是穩定，但不要忽略這兩天很多人從中南部各縣市回到新北，面對移動過程中的可能潛在風險，要全面戒備。
侯友宜提到，他今天已經提醒企業界，若能自己快篩就自己快篩，市府公務地點明天一定嚴格落實實聯制、量體溫、勤洗手，有狀況也一定要趕快篩檢，政府機關要全面備戰、企業也要全面備戰，所以也要求市場開市就要全面備戰，只要大家全面備戰、不掉以輕心，守住春節這一波移動過程的染疫風險。
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