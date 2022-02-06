林志玲懶理代孕流言發聲了 網紅嘴硬「是我也打死不認」
47歲女神林志玲和日本天團「EXILE」成員AKIRA結婚2年，除夕夜宣布第一胎兒子誕生，因為懷孕過程保密到家，沒有1張照片外流，被去年10月流產的網紅「廣告小妹」暗指找代理孕母借腹生子，在網路掀起口水戰，林志玲本人懶理風波，昨（5）日親自在社群網站上回覆留言。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-06 13:05:25
林志玲喜獲麟兒，臉書湧入63萬人按讚，她在昨天一一回覆親友祝賀，總統蔡英文留言：「恭喜志玲姐姐雙喜臨門，也祝福闔家平安健康，新春如意。」林志玲回覆：「平安健康，新年快樂。」林心如送上3顆愛心符號，林志玲俏皮回覆：「蘿絲媽媽可以偷偷告訴我兇手是誰嗎？」可見人在日本的林志玲，也沒錯過追劇《華燈初上》，其他藝人舒淇、徐若瑄、五月天阿信、鄭元暢等人的留言，林志玲也表達了感謝之意。
美中不足的是林志玲得子扯出代孕陰謀論，廣告小妹發文：「我只想點破一件事。論低調懷孕生子，林依晨也很低調。對比林依晨，你就會發現貓膩在哪裡。」遭到鄉民女神黃瓊慧（qn）、陳沂、美女律師李怡貞等人批評她造謠，對此，廣告小妹認為代孕跟做試管嬰兒都是求子的管道，要用哪種方式取決個人經濟能力，「看到一些人對代孕充滿負面印象，好像不是自己生的就有缺失。在這樣的氛圍下承認找代孕，我可能也會打死不認。」