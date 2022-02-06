T1／中信特攻新秀「轉大人」首度發紅包直呼好有成就感

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魏嘉豪談及發紅包初體驗，表示當下覺得自己真的長大了。至於周承睿則笑說，身為發紅包界的菜鳥，一開始根本不知道到底要包給誰，「後來圍爐時覺得每個親戚都對我很好，我就通通都包，大概包了10包左右吧。」
至於同樣第一年成為職業球員的東方譯慷，之前當工程師時就曾有發紅包給長輩的經驗，劉旻諺雖然沒有發紅包，但也透過請家人吃飯表達心意，「我們家傳統是小孩工作後的第一年，過年要請全部人吃飯。我家總共19個人，今年請他們初五去吃知名的吃到飽餐廳，但因為我要提前回來訓練，所以我只出錢，自己反而沒有吃到。」
經過年節假期的休息充電，中信特攻已於初三收假恢復訓練，總教練李逸驊肯定球員放假回來，體能都還維持水準，也表示團隊上半球季累積的心理壓力，經過短暫假期都得到有效釋放，「回來後第一天進球場，看到球員們氣氛和情緒都滿高昂的。」光哥也特別在開訓首日安排中場投籃大賽，並準備六枚紅包大獎提供特攻球員與球隊行政人員一起同樂。
目前中信特攻戰績8勝5敗，排在聯盟第三，接下來球隊二月份將展開客場四連戰，分別與台鋼獵鷹和台啤英熊各交手兩場。總教練李逸驊談到，他在年假期間特別花時間研究兩隊影片，「對方整合都越來越好，我也希望球隊修正錯誤的速度能加快，因此收假回來這週的練習狀況對我們相當重要，教練團這邊也會針對對手近期特色分析，研擬應對策略，期待能把年前贏球氣勢延續下去。」
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