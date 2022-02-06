高雄今+4　引水人未依規定篩檢恐遭罰30萬

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因引水人貨輪接觸頻繁，經溯源疫調，案19244引水人自1月23日到2月1日最後上船的時間點，共有40艘輪船引水痕跡，足跡所至接觸者已經匡列174人，會逐一清查接觸風險和採檢，目前同住家人都是陰性，但案19244引水人沒有遵照高風險族群規範採檢，高雄市政府將依傳染病防治法43條處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。
高雄市政府也公布案19244引水人在高雄市的公共場所足跡，2月3日下午一點半曾到前鎮區成功二路的星光水岸公園，晚上九點半左右到7-11星海灣門市；2月4日上午十一點半曾到棧貳庫小紅麵店，下午四點二十四分則曾到7-11桂德門市。
高雄市長陳其邁說，引水人是屬於高風險工作，找感染源就是一項一項排除，該案屬於新個案，感染源無法排除任何可能，基本上引水人上船有單獨行進動線，經引導進入駕駛艙，倉內人員單純，接觸風險明確，確切的交通部航港局對於人員移動的管理及相關防疫工作，應由航港局釐清。
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