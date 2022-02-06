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高雄今+4　引水人未依規定篩檢恐遭罰30萬

▲高雄市長陳其邁說，引水人是屬於高風險工作，感染源無法排除任何可能。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，引水人是屬於高風險工作，感染源無法排除任何可能。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-02-06 15:47:33｜2022-02-06 16:27:20

春節連假最後一天，高雄市今日新增4例本土確診病例，其中3人是屬於高雄港群聚延伸案例，都是在匡列期間或期滿前篩檢確診，無社區風險，另1例則為高雄港引水員確診，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，該名引水員經簡訊通知都沒有如期進行篩檢，將依傳染病防治法43條處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

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▲高雄港群聚新增3例確診。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄港群聚新增3例確診。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎指出，案19244的引水人為高雄港匡列的高風險對象，應該要經過兩次PCR篩檢再加一次家用快篩檢驗，但經查閱案19244引水人只有完成一次PCR篩檢，其他次簡訊通知都沒有如期通知到檢，他在2月4日出現症狀、2月5日快篩陽性就醫才確診。

因引水人貨輪接觸頻繁，經溯源疫調，案19244引水人自1月23日到2月1日最後上船的時間點，共有40艘輪船引水痕跡，足跡所至接觸者已經匡列174人，會逐一清查接觸風險和採檢，目前同住家人都是陰性，但案19244引水人沒有遵照高風險族群規範採檢，高雄市政府將依傳染病防治法43條處以6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲案19244的足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲案19244的足跡。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府也公布案19244引水人在高雄市的公共場所足跡，2月3日下午一點半曾到前鎮區成功二路的星光水岸公園，晚上九點半左右到7-11星海灣門市；2月4日上午十一點半曾到棧貳庫小紅麵店，下午四點二十四分則曾到7-11桂德門市。

高雄市長陳其邁說，引水人是屬於高風險工作，找感染源就是一項一項排除，該案屬於新個案，感染源無法排除任何可能，基本上引水人上船有單獨行進動線，經引導進入駕駛艙，倉內人員單純，接觸風險明確，確切的交通部航港局對於人員移動的管理及相關防疫工作，應由航港局釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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