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疫情升溫　 指揮中心5招提高長者疫苗接種率

▲行政院今（6）日召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）
▲行政院今（6）日召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-06 15:01:49

行政院今（6）日召開擴大防疫會議，指揮中心指出，75歲以上長者第一劑為75.28%、第二劑為68.79%，目前擬透過5方式再積極提升長者疫苗接種率。另外快篩劑部分，衛福部上個月已採購54萬餘劑，目前庫存約33.5萬劑。

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行政院發言人羅秉成說，院長蘇貞昌針對國內外疫情、疫苗施打情形、醫療資源整備量能、貨輪進出及上船人員防疫措施、機組員防疫措施、漁船船員及接觸者防疫等議題，召開擴大防疫會議。

指揮中心表示，Omicron變異株傳播性強且快，潛伏期平均為3天，傳染力高峰出現在發病後3至6天，而農曆春節期間人群南北交流及聚集增加，需密切監測春節連假後疫情變化，也呼籲民眾若有症狀應就醫採檢或自我快篩。

為提高75歲以上長者疫苗接種率，指揮中心說，擬透過「設立接種目標以敦促各縣市儘速安排造冊接種」、「加強住宿型長照機構、社區式與居家照顧機構、洗腎機構中之受照顧者、照顧者與工作人員外展接種服務」提高接種率。

另還有「強化對擔心副作用而未接種者或行動不便者之評估與服務」、「提供接種誘因並增進接種點查詢便利性」以及「COVID-19公費疫苗預約平台」等方式，提高長者疫苗接種率。

至於為擴大疫情擴大篩檢家用快篩試劑需求，指揮中心說，上個月緊急採購54萬餘劑，撥發桃園機場、國內機場／港口、高雄市政府與桃園自貿園區內外工廠或企業後，庫存還有約33.5萬劑，將統籌調度撥用家用快篩試劑。

另聘僱移工人數達50人以上事業單位的外籍移工及本國勞工篩檢所需的家用快篩試劑需求，指揮中心表示，除熱區防疫需求由指揮中心提供上述熱區區域外，其他部分應由業者洽購，經濟部視情形協助媒合。

而貨輪染疫事件，交通部指出，航港局已於上月25日修訂實施「港埠登船作業管理防疫規定」，上月28日新增規範登船作業行為，各國際商港已設置16處登船檢查站。至於即將開學部分，將於星期五開學前完成校園清潔消毒作業，開學2周內在校內用餐時應使用隔板。

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