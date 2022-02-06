COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

高雄＋4！最新確診足跡曝光　曾去過超商、星光水岸公園

▲高雄市長陳其邁公布最新確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁公布最新確診者足跡。（圖／高雄市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-06 15:20:36

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布國內新增14例本土確診個案，其中高雄佔了4例，皆與高雄港有關，其中案19244在1月31號快篩陰性，2月5日篩檢陽性，經PCR檢測陽性確診，感染源仍在釐清中。高雄市長陳其邁公布最新確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康檢測。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，案19244是高雄港區引水人，除了社區足跡外其在感染風險期間還有接觸約40艘貨船，由於該名引水人之前已被列為港區高接觸風險對象，但之前多次通知篩檢卻未完全照規定配合，高雄市政府將依法開罰。

高雄市公布的最新確診者足跡如下：

▲高雄市政府公布最新確診者足跡。（圖／高雄市政府）
▲高雄市政府公布最新確診者足跡。（圖／高雄市政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀