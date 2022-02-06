高雄＋4！最新確診足跡曝光 曾去過超商、星光水岸公園
中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布國內新增14例本土確診個案，其中高雄佔了4例，皆與高雄港有關，其中案19244在1月31號快篩陰性，2月5日篩檢陽性，經PCR檢測陽性確診，感染源仍在釐清中。高雄市長陳其邁公布最新確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康檢測。
編輯中心/綜合報導
2022-02-06 15:20:36
陳其邁表示，案19244是高雄港區引水人，除了社區足跡外其在感染風險期間還有接觸約40艘貨船，由於該名引水人之前已被列為港區高接觸風險對象，但之前多次通知篩檢卻未完全照規定配合，高雄市政府將依法開罰。
高雄市公布的最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。