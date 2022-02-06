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美估俄烏開戰基輔2天淪陷　造成5萬傷亡、500萬人成難民

▲美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，若俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏國首都基輔可能會在72小時內淪陷。圖為烏克蘭首都基輔。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，若俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏國首都基輔可能會在72小時內淪陷。圖為烏克蘭首都基輔。（圖／翻攝自 Pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-02-06 15:22:16

烏俄邊境政治邊境緊張，隨著俄軍加派軍隊、火力展示姿態愈發明顯，美國軍方與情治單位也預估，俄羅斯即將完成大舉入侵烏克蘭的準備，而一旦烏俄開戰，那麼俄軍有可能將在72小時內推翻基輔的烏克蘭政府，也就是烏克蘭短短兩天就會有有1.5萬名烏克蘭士兵、5萬平民喪生，超過有500萬位難民流離失所。

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根據《華盛頓郵報》、《福斯新聞》報導，美國軍方這幾天向美國國會議員與歐洲盟邦報告，主要報告者為美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），其餘與會人士則包含國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorka）等人。

▲美軍參謀首長聯席會議主席密利表示，如果接獲命令，美軍「絕對」有能力捍衛台灣免於受到中國的攻擊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美軍參謀首長聯席會議主席密利表示，如果接獲命令，美軍「絕對」有能力捍衛台灣免於受到中國的攻擊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
密利指出，俄國即將完成一舉入侵烏克蘭邊界的準備，這兩周以來俄軍的60個營戰術群（battalion tactical group）已增加至83個，每個營有750人，集結兵力約達俄國總統蒲亭目標七成，這6萬2千名戰鬥部隊將獲得大批人員支援，包括後勤、空中火力和醫療，而一旦開戰號角響起，只要72小時就能直攻烏國首都基輔，推翻烏克蘭政權。

此外，密利也預估，開戰後將有1.5萬名烏克蘭士兵和4千名俄羅斯士兵陣亡，有5萬位平民將因此喪生，500萬位難民則被迫逃離戰火，陷入人道危機。會議中美國官員則憂心表示，若向烏克蘭提供武力軍事援助，反可能成為俄軍壓境的開戰理由，有知情人士則透露美國政府已做好即將出現的難民潮準備。
 

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