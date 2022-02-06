美估俄烏開戰基輔2天淪陷 造成5萬傷亡、500萬人成難民
烏俄邊境政治邊境緊張，隨著俄軍加派軍隊、火力展示姿態愈發明顯，美國軍方與情治單位也預估，俄羅斯即將完成大舉入侵烏克蘭的準備，而一旦烏俄開戰，那麼俄軍有可能將在72小時內推翻基輔的烏克蘭政府，也就是烏克蘭短短兩天就會有有1.5萬名烏克蘭士兵、5萬平民喪生，超過有500萬位難民流離失所。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-06 15:22:16
根據《華盛頓郵報》、《福斯新聞》報導，美國軍方這幾天向美國國會議員與歐洲盟邦報告，主要報告者為美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），其餘與會人士則包含國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorka）等人。
密利指出，俄國即將完成一舉入侵烏克蘭邊界的準備，這兩周以來俄軍的60個營戰術群（battalion tactical group）已增加至83個，每個營有750人，集結兵力約達俄國總統蒲亭目標七成，這6萬2千名戰鬥部隊將獲得大批人員支援，包括後勤、空中火力和醫療，而一旦開戰號角響起，只要72小時就能直攻烏國首都基輔，推翻烏克蘭政權。
此外，密利也預估，開戰後將有1.5萬名烏克蘭士兵和4千名俄羅斯士兵陣亡，有5萬位平民將因此喪生，500萬位難民則被迫逃離戰火，陷入人道危機。會議中美國官員則憂心表示，若向烏克蘭提供武力軍事援助，反可能成為俄軍壓境的開戰理由，有知情人士則透露美國政府已做好即將出現的難民潮準備。