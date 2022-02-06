高雄引水人3度通知未依規採檢確診　陳其邁怒開罰

高雄市今(6)日新增4例確診個案，市長陳其邁要求高雄港區相關工作人員，必須全數篩檢才能上工，全面防堵疫情擴散；不料，傳出有一名引水人（案19244）確診，且曾經接觸40艘船，社區足跡相當多，目前衛生局仍積極疫調中。高雄市衛生局表示，該名引水人並未依照高風險地區規定採檢，最後於4日出現症狀，5日自行快篩確診，將依照傳染病防治法開罰6萬元以上、30萬元以下罰款。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-06 16:06:48｜2022-02-06 16:13:03
高雄今新增4例本土病例，其中3人（案19242、案19243、案19240）因接觸確診者被匡列，在居家隔離期間採檢確診；另一名確診者，職業為引水人（案19244），高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，個案（19244）於4日出現症狀，5日自行快篩確診，因引水人並未依規定篩檢，這段期間還到處走動，目前同住家人採檢均為陰性，已匡列100多人恐有社區傳播風險。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，該名引水人（案19244）在1月下旬列為高風險對象，依據規定必須每隔三天PCR採檢、還有一次快篩，開工也要前完成PCR採檢。不過，經查閱該案篩檢過程，僅有一次PCR採檢。
潘炤穎強調，衛生局在1月24、29、30日簡訊通知，個案都沒有如期到場檢驗，最後在2月4日出現症狀、隔天快篩陽性。他表示，經過疫調，該案足跡在貨輪接觸頻繁，整個執行當中可追溯到40艘輪船，不僅有該案引水人痕跡，且社區足跡多，所幸過年期間聚餐都在家，目前同住家人匡列，採檢結果都是陰性，會繼續往前追溯。
潘炤穎也說，該名引水人（案19244）之前通知均未依照高風險族群規範，該行為已造成風險，依據《傳染病防治法》第43條，處以6萬以上、30萬以下罰款。隨後他也公布引水人足跡涵蓋星光水岸公園、7-11星海灣門市、棧貳庫小紅麵店、鼓山區蓬萊路17號及7-11桂德門市。
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