顧吃就好！陳喬恩幸福肥 富二代男友廚藝「不輸米其林」
喬傑立女團「七朵花」成軍19年，陳喬恩與昔日團員趙小僑、賴薇如、邱麒霏、周靂岑、屈尹絜變成姊妹淘，日前她宴請全部團員和賴薇如男友邱樂偉等人吃飯，和陳喬恩交往2年的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan），1個人搞定10人份的菜色，讓陳喬恩驕傲的說：「我家私廚也太厲害了吧。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-06 16:25:33｜2022-02-06 16:33:56
陳喬恩錄下Alan在廚房忙進忙出的身影，只見男友料理牛排、龍蝦、干貝、燉飯毫不馬虎，拿起菜刀架勢十足，陳喬恩用小女人的幸福口吻說：「我什麼都不會，我來開酒喝好了。」她也po出Alan一桌好菜，甜蜜放閃：「特別感謝我家私廚也太厲害了吧，湯底和醬料十分講究，不好意思不對外營業，所以說煮飯這種事情也是天分，像我煎蛋翻面都要看運氣，嘴又挑又不洗碗的人，真是好口福啊。」
Alan的好手藝讓賴薇如不顧形象，拿起湯匙狂舔南瓜泥，爆笑影片被陳喬恩全程錄下，賴薇如大讚Alan：「謝謝多才多藝的私廚 @alan.chen._，能畫又能煮，擺盤、口味絕對不輸米其林，一個人要煮10人份，真的很不簡單，連甜點冰淇淋都不馬虎。」