越南75％學生恢復實體課　年後擴大返校潮

《四方報》報導，新型冠狀肺炎病毒肆虐，各國學校都曾改為遠端上課。越南曾要求各級學校陸續改以線上授課，但近期在疫苗普遍施打後，政府宣佈過完農曆年假期，全越南逾75%的學生都得返校上課。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-06 16:40:22
根據越南民智報（Dantri）報導，自2月7日開始，全越南共有1712萬名學生得返校上課，其中全越南63省市的高中生一律恢復上實體課；至於全國大專院校屆時上實體課的比率則約有91%。越南教育培訓部統計，截至1月25日，越南全國共有近1568萬名學生已經返校上課，占全國學生數69.3%。
以個別省市來說，全越南目前有14個省市已經恢復上實體課，30個省市採線上教學與實體課並進，另有19省市則是線上上課。
越南人口總數約9800萬，根據越南衛生部統計，目前全國共計施打約1.8億劑次的疫苗，其中第一劑次占7908萬，第二劑次占7419萬，第三劑次與加強針占2839萬。
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