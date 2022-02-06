暴虐無道！緬甸村民：軍政府燒毀整村房屋

《四方報》報導，緬甸軍政府發起政變已滿一年，日前對翁山蘇姬提出正式的貪污指控。而緬甸人民與民主力量反對政變，從去年發起的大規模抗議，遭到軍政府派出部隊血腥鎮壓，後來民主派人士在「人民防衛部隊(People's Defence Force)」的旗幟下，組成武裝團體，與政府軍進行戰鬥。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-06 17:32:11
有目擊者在近期指出，緬甸軍政府來到村落，並燒毀200多間房屋。早在12月，血腥鎮壓的消息便時常傳出。美聯社報導，12月7日有次大規模鎮壓發生在實皆省（Sagaing）唐多村（Don Taw）。事後的影像畫面可看到，在似乎是茅屋燒成的廢墟上，有11具焦黑的受害者遺體圍繞成圈，其中一些據信還是青少年。
緬甸軍政府的行為引起國際上大多數國家的反彈，美國與聯合國不約而同譴責緬甸軍政府，華府並指稱，這是一項可信又令人作嘔的消息。澳洲外交部長在今（6）日呼籲緬甸軍政府，應立刻釋放在過去一年遭緬甸軍政府拘留的澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）。而東南亞國家協會（ASEAN）則在3日宣布，拒絕緬甸外交部長出席東協即將舉行的外長會議。繼去年緬甸軍政府領袖遭到東協禁止出席峰會後，緬甸軍政府遭遇新的外交打擊，政治處境形同國際上的孤兒。