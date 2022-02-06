賣餅被嗆「愛錢死好」！米可白過勞11天 直播失控大哭
35歲米可白老家在鹿港開餅舖，年節假期她回鹿港顧店11天，因為過勞全身都是毛病，眼壓飆高、睡眠少、偏頭痛，累到臉部輕微大小眼，還承受酸民謾罵「愛錢死好」，米可白今（6日）在店裡開直播，途中無預警失控大哭，把粉絲嚇了一大跳。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-06 17:35:52｜2022-02-06 17:38:16
米可白是店裡吉祥物，和顧客合照超過上百張，她在店裡邊幫忙邊開直播，講到一半突然淚崩，原來高齡103歲的爺爺起床要上廁所，不小心跌倒，被送去醫院觀察，本來能自主呼吸，昨天病情不穩只好插管，爺爺人在加護病房，米可白只能視訊不能探病，煎熬心情可想而知，她流淚說：「他已經103歲，我還是有點擔心，其實我這次年夜飯就很不想吃，少了爺爺有一點難過。」尤其是餐桌上有爺爺最愛的佛跳牆，一撈到爺爺愛吃的芋頭就想哭。
孝順的米可白不捨媽媽太累，拿出十二萬分拚勁顧店，每天起床先吞2顆肝藥，最累時6小時只上2次廁所，直呼：「我身體要壞了，忙到都沒休息。」不料這番話卻被網友嗆聲：「你就是愛錢死好，你們鹿港人都這樣。」米可白簡直無言以對。
米可白火大反擊：「我們開餅店有分大小月，過年就是大月，難道過年要收攤嗎？當然能爭取時間就多做餅，畢竟平常真的沒人來鹿港，只有過年過節大家才來拜拜，這種人很沒有口德，叫我們喝西北風嗎？我們這是勤奮，之前疫情鹿港真的是空城，一天賣1000塊就要偷笑，當然過年能做餅就做。」