對手失誤卻喊摔得好！奧運4金得主王濛「東北解說」爆紅
2022冬奧會正式在北京登場，身為地主的中國隊於「短道競速滑冰混合團體接力賽」項目險勝意大利，拿下本屆冬奧的首面金牌。不過首次負責解說比賽、曾拿下冬奧會4枚金牌的著名運動員王濛卻因為在擔任賽評時，於韓國選手摔倒時喊出「摔得好」、在官方宣布比賽結果前稱「中國隊肯定贏了」等行為引發爭議。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-06 17:42:42
北京冬奧昨（5）日舉行短道速滑團體2000米混合接力賽項目，地主隊中國在4強戰靠著美國、俄羅斯奧委會代表隊的犯規，以分組第2的成績晉級決賽，在關鍵時刻中國隊選手武大靖被義大利隊選手逼近，曾經拿下4屆冬奧金牌的短道速滑選手王濛，以首次擔任解說嘉賓的身份在此時激動大喊「中國隊肯定贏了」、「我的眼睛就是尺！千分之一秒誰的刀尖誰先過去我都能看出來！」，並以這句「贏了！我的眼睛就是尺！」成為今年北京冬奧首句引爆中國網路的金句。
本次冬奧中首次擔任解說賽評的王濛與54歲專業解說員黃健翔搭檔，由於本屆冬奧短道速滑團體項目，韓國隊派出的組合崔敏静、李有彬、朴章爀、黃大憲被外界認為是奪金熱門，朴章爀卻在8強戰因摔倒拿到2分48秒308的成績，無緣晉級4強，王濛卻在選手摔倒第一時間大讚「摔得好」，而後方改口稱摔倒是正常現象，並稱「自己摔倒了，沒辦法，我也不知道該怎麼同情他們，因為我的目光只聚焦在中國隊身上」。
不過相較於專業解說，就算失言喊出對手「摔得好」，出生於中國黑龍江七台河市的王濛仍是本屆冬奧賽事的亮點，她以獨特的東北口音、情緒渲染力征服不少觀眾的心，此外中國網友也認同王濛專業短道速滑選手的身分，對於她早官方一步宣布「中國隊肯定贏了」的行為也稱作「具專業的預判力」，更誇讚「在倒數第四圈她就能看出勝局已定，最後一棒前就斷言首金已經誕生」。