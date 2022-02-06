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獨／決戰國門之外！引水人建議取消電報檢疫恢復錨地檢疫

▲高雄市引水人職業工會建議暫時取消《電報檢疫》，改採《船舶進入國門先至錨地檢疫》拋錨檢疫。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高雄市引水人職業工會建議暫時取消《電報檢疫》，改採《船舶進入國門先至錨地檢疫》拋錨檢疫。（圖／記者郭俊暉攝）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2022-02-06 20:21:16

繼高雄港疑似爆發群聚感染後，高雄市今（6）日又傳出引導各國船隻進出入港的引水人確診，經過疫調，該案足跡在貨輪接觸頻繁，可追溯到40艘輪船。高雄市引水人職業工會已於日前建議衛生福利部疾病管制署暫時取消《電報檢疫》，改採《船舶進入國門先至錨地檢疫》拋錨檢疫，將專業交給疾管署人員篩檢，也就是說空港可以實施機組人員先行篩檢，海港船員同理也可先行篩檢。

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▲高雄市傳出引導各國船隻進出入港的引水人確診，對此，高雄市引水人職業工會建議衛福部疾管署取消《電報檢疫》，改採《船舶進入國門先至檢疫錨地》拋錨檢疫。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高雄市今（6）日傳出引導各國船隻進出入港的引水人確診。（圖／記者郭俊暉攝）
Omicron疫情來勢洶洶，自去年起包括弗偌多帥特殊平台、長令輪到恆春的長芳輪，均發現確診人員，不但形成國內檢疫破口，且諸多登船人員也因此不得不採取隔離措施，直至今年初起，麥拉輪、新光輪更引爆高雄港疫情，雖然所有登船人員均依航政機關宣導，以最嚴格的防疫措施執行登船作業，未料禧春輪及大翔丸又發現確診，登船人員雖有著完整防疫裝備，仍無法避免被要求至防疫旅館隔離，進而引發「電報檢疫」申報不實的案件。

高雄市引水人職業工會日前發函建議疾管署等相關單位，恢復最原始且最有效的方式，即《船舶進入國門先至錨地檢疫》拋錨檢疫，可參考臨近國家防疫措施，確定沒有人染疫，引水人再登輪引航進港，這也是嚴守邊境最有效的而且成本最低的方法，將專業交給專業的疾管署人員篩檢，也就是說空港可以實施機組人員先行篩檢，海港船員同理也可先行篩檢。

高雄市引水人職業工會認為，航港局現行規定所有進入港區人員都需做PCR篩檢，唯獨進出港船員沒有做PCR篩檢，這是防疫最大漏洞，應對所有來船採「錨地」檢疫政策，即確定全船人都健康後始准入港，即確定沒有人染疫，引水人再登輪引航進港。

▲高雄市引水人職業工會認為，應對所有來船採「錨地」檢疫政策，確定沒有人染疫，引水人再登輪引航進港。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高雄市引水人職業工會認為，應對所有來船採「錨地」檢疫政策，確定沒有人染疫，引水人再登輪引航進港。（圖／記者郭俊暉攝）
高雄市引水人職業工會表示，若來自外國港口前往高雄港停泊的航程期間已較潛伏期為長，可以無須快篩，但應誠實申報。對不實申報者應予以重懲，以免少數人心存僥倖，且船舶進港前，船上人員著裝應比照登船人員的防護標準配備，避免相互影響。

另外，對來路不明的次級船應管制進港，登船人員遵照當地航政主管機關規定防疫作業標準登輪，如遇有船上不實申報，致事後發現船員確診者，目前各地衛生局仍要求登船人員必須隔離，似與中央機關事前的宣導不同，建議統整地方與中央政府的作法。

資深航業人士強調，船舶若已發現船上人員確診卻蓄意為不實申報，除應予重罰外，建議相關行政機關要求該船舶提供損害賠償責任切結書及擔保金後始得離港，以免登船人員因隔離受有無法工作的損害，卻求償無著。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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