疫情爆發2年仍查不到起源！譚德塞再訪中國拜會李克強
新冠疫情爆發迄今已逾2年，身為世界衛生組織秘書長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前赴北京參觀冬季奧運，並稱已和中國國務院總理李克強會面，希望在研究病毒起源方面「加強合作」，不過中國先前就因缺乏資訊透明、限制探訪實驗室的權限等遭外界質疑。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-06 18:18:37
根據《法新社》、《路透》報導，譚德塞周六（5）與中國國務院總理李克強會面，並逾推特上傳了與李克強會面的照片，報導指出兩人討論疫情與疫苗配給公平問題，也設下全球70%人口接種疫苗的目標，譚德塞稱「我們也討論了在奠基於科學和證據的新冠病毒起源調查上加強合作的必要性」，並表示樂見中方支持強化世衛組織運作、以及促進全球應對大流行疾病的準備。
不過針對病毒溯源，世衛組織專家小組在疫情爆發1年多後，才得以於2021年1月前往武漢，和中國合作調查病毒起源，但因為中國未給予探訪實驗室的充足權限、不提供來自武漢實驗室的初始數據，在資訊不透明且不認真評估實驗室外洩病毒的理論下，導致調查結果稱病毒自實驗室外洩的理論「極不可能」，因此備受外界質疑。
譚德塞去年底曾呼籲中國在分享病毒資料、數據上採取更開放的態度，李克強則呼籲各國需團結合作，相互之間要多一些理解和包容；而針對病毒溯源調查，中國則稱世衛組織秉持科學原則進行病毒溯源，強調「反對溯源政治化」。
譚德塞曾在武漢記錄到首起病例數周後訪問中國，自此全球仍有超過3.7億人染疫、逾560萬人病逝，然而譚德塞今年仍獲得世衛執委會支持，成為目前唯一候選人，幾乎篤定可於今年5月舉辦衛生大會進行表決獲連任世衛秘書長。
※【NOWnews 今日新聞
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