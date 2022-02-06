國際政經情勢穩定！台股明開紅盤　證期周邊單位審慎以對

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證交所指出，觀察春節期間國際股市變化，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，在假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升，再者，美國企業正陸續公布財報，與我國供應鏈合作較為密切的企業營運表現穩定，預期對台股上市公司營運基本面及股價應無負面影響。
在地緣政治風險方面，俄烏情勢雖緊張，惟仍有機會透過外交談判解開僵局，然加劇市場對石油供需平衡的擔憂，且在OPEC+堅持緩步增產計畫之下，推升國際油價創下7年新高。
證交所分析，綜觀全球股市雖存有不確定風險，惟表現相對穩定且普遍呈現回升（1月27日至2月4日），美國方面，道瓊工業指數漲2.7%，NASDAQ漲4.1%；歐洲方面，德國跌2.3%，法國跌0.4%，英國漲0.6%；亞洲方面，日本漲1.6%，韓國漲1.5%、香港漲1.2%。
金管會主委黃天牧日前也表示，台股持續有資金動能，經濟基本面表現佳，產業具國際競爭力，獲利可期，且透過推動「公司治理3.0- 永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」，深化企業永續投資價值，惟面對未來各項風險，提醒金融及監理機構皆應「持盈履滿，君子兢兢」，秉持謹慎態度居安思危，累積逆境的風險承擔能力及韌性。
此外，證交所近年來更陸續推展逐筆交易、盤中零股等交易新制提升交易量能，加以我國上市公司基本面強健，即便過去兩年全球疫情肆虐，上市公司營收仍持續成長，2021年全年營收較2020年增加15.2%達38.2兆元，前3季稅後淨利已達3兆元，超過2020年全年金額，優異的營運表現也讓加權股價指數創下歷年來農曆春節封關的最高紀錄，收在17674.40點。
證交所強調，由於全球政經情勢相對穩定，且地緣政治未出現立即風險，加以國內疫情控制得宜，對春節後台股表現應無重大不利影響。不過，面對春節後股市即將開盤，證交所仍提醒投資人仍須持續關注國際政經情勢與國內疫情變化。