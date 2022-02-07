防中國奪島　日本擬在鹿兒島部署美軍無人機部隊

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日本防衛省九州防衛局主管1月27日造訪鹿屋市，對鹿屋市主管表示，為了加強美日同盟威嚇力、應對能力，有必要提升美國同盟的警戒監視能力。
美日在鹿屋基地部署擁有約7架無人偵察機MQ-9的美軍部隊約100人，部署主要目的是以偵察為主，部署期間暫訂約一年。
MQ-9收割者（MQ-9 Reaper，又名「死神」）具長滯空時程與一萬公尺以上的高海拔監視的無人機。
日本境內目前有部署的無人機是美軍在三澤基地（青森縣）、橫田基地（東京都）運用RQ-4全球鷹（Global Hawk），自衛隊明年度也計劃在三澤基地成立同型機的「偵察航空隊」（暫稱）。
報導指出，美軍之所以考慮在鹿屋部署無人偵察機部隊，主要是因為中國在東海地區的行動活絡化，美日認為有必要加強警戒監視能力。
中國海警船頻頻航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）一帶。日本聲稱，去年2至7月，中國海警船連續157天航行在「鄰接海域」，創最多天數紀錄。去年8月，中國的無人機連續3天飛航在沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽。同樣在宮古海峽，去年中國航空母艦「遼寧號」首度一年之間2度穿越。
美日考慮在日本航空自衛隊鹿屋基地部署美軍無人偵察機部隊，主要是希望累積共同使用軍事設施的案例。美日兩國政府1月7日舉行外交國防部長出席的2加2會談時，再度確認美日將增加有關軍事設施的共同使用一事。
報導說，有關在鹿屋部署無人偵察機部隊一事，就日方立場來看，可藉此讓美軍加強對日本西南群島防衛的參與；就美方來看，做為運送物資到最前線的後勤支援據點，在有飛機跑道的九州設點具有好處。（編輯：林憬屏）1110206