油價調降！中油、台塑宣布：汽油、柴油各降1.1和0.5元
國際油價持續飆升，行政院昨天召開「物價及金融穩定議題討論會議」，行政院長蘇貞昌拍板今（7）日汽油、柴油貨物稅，分別再降1元與0.5元；台塑石化、中油在今天凌晨先後宣布，汽、柴油價格每公升各調降1.1元及0.5元。
編輯中心/綜合報導
2022-02-07 06:22:14｜2022-02-07 06:23:33
今年以來玉米、黃豆、小麥等關鍵進口原物料價格大幅上揚，加上近期石油供給吃緊，昨天「物價及金融穩定議題討論會議」會中蘇貞昌拍板，今天起免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油、無水奶油與烘焙用奶粉關稅砍半，汽油與柴油貨物稅分別再減1元與0.5元，將實施至4月30日止。
台塑石化昨晚召開緊急開會，決議配合貨物稅調降政策，自7日起汽油調降1.1元、柴油調降0.5元；調降後的台塑石化油價，92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油30.1元、98無鉛汽油32.2元、超級柴油25.8元。
原先中油宣布本周不調整價格，但行政院宣布調降貨物稅，在清晨決議更改牌價，調降後中油油價，92無鉛每公升28.7元，95無鉛30.2元，98無鉛32.2元，超級柴油每公升26元。（編輯：孫唯容）